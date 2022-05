BlackRock devrait soutenir moins de résolutions climat cette année

(NEWSManagers.com) - BlackRock prévient qu’il soutiendra probablement moins de résolutions liées au climat cette année qu’en 2021, estimant que certaines d’entre elles sont devenues « trop prescriptives et contraignantes » et ne sont pas en phase avec les intérêts financiers des clients sur le long terme.

En 2021, la plus grande société de gestion au monde, qui gère près de 10.000 milliards de dollars d’actifs, avait apporté son soutien à 47 % des propositions d’actionnaires environnementales et sociales.

BlackRock note dans un document du BlackRock Investment Stewardship, que certaines dynamiques sont à l’œuvre pour la première fois lors de cette nouvelle saison des assemblées générales. Aux Etats-Unis, un changement de la réglementation a conduit à une explosion des résolutions d’actionnaires « de qualité variée » sur les sujets sociaux et environnementaux. « Notre première évaluation montre que nombre des propositions qui sont soumises au vote sont plus prescriptives et contraignantes à l’égard du management que celles sur lesquelles nous avons voté l’an dernier », note le groupe. Ce dernier observe aussi que l’environnement a changé avec l’invasion de l’Ukraine, et que cela provoque davantage d’investissements à court terme dans les énergies traditionnelles.

La société de gestion se dit particulièrement prudente à l’égard des propositions qui visent par exemple à cesser de financer les entreprises d’énergie fossiles, forcer à déclasser des actifs d’entreprises d’énergie traditionnelles, qui exigent l’alignement des modèles d’affaires des banques ou entreprises d’énergie uniquement à un scénario 1,5 degré, ou demandent l’établissement d’objectifs absolus sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre pour le scope 3.

« Nous ne les considérons pas comme étant cohérents avec les intérêts à long terme de nos clients », écrit le groupe.

En revanche, BlackRock prévoit de continuer de voter en faveur de propositions qui demandent une transparence accrue ou poussent les entreprises qui ne disposent pas de plan de transition à en établir un.