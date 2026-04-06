BlackRock dépose une demande pour un fonds Nasdaq-100, renforçant ainsi la concurrence avec Invesco

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(Mise à jour pour ajouter Invesco et le cours de l'action BlackRock au paragraphe 9)

BlackRock a déposé une demande d'agrément pour un fonds négocié en bourse qui suivra l'évolution du Nasdaq-100 .NDX , contestant ainsi la domination d'Invesco sur un marché où seule une poignée de fonds suit directement l'indice à forte composante technologique.

Le plus grand gestionnaire d'actifs au monde BLK.N demande l'approbation de l'ETF iShares Nasdaq-100, qui sera négocié sous le symbole "IQQ", a-t-il déclaré dans un document déposé auprès de la Securities and Exchange Commission (Commission des opérations de bourse) lundi.

Les frais liés à ce fonds n'ont pas été précisés.

Le fonds serait en concurrence avec le QQQ Trust ETF QQQ.O d'Invesco, l'un des plus grands ETF au monde, avec environ 376 milliards de dollars d'actifs sous gestion, selon les données compilées par LSEG.

"L'élargissement de l'accès au Nasdaq-100 a pour but de soutenir les investisseurs en améliorant l'efficacité, la liquidité et la disponibilité de l'exposition à l'indice de référence sur tous les marchés et pour tous les types de produits", a déclaré le Nasdaq dans un communiqué public.

Selon la base de données ETF de VettaFi, il n'existe qu'une poignée d'ETF publics qui suivent exclusivement le Nasdaq-100.

Le produit d'Invesco est l'un des fonds les plus échangés aux États-Unis et un moyen populaire pour les investisseurs de s'exposer aux entreprises technologiques et de croissance à grande capitalisation.

Le Nasdaq-100 comprend 100 des plus grandes sociétés non financières cotées sur le Nasdaq, dont des géants de la technologie tels que Nvidia NVDA.O et Apple AAPL.O .

Les actions d'Invesco ont reculé de près de 4 %, à 23,19 dollars, dans les premières heures de cotation. Les actions de BlackRock ont baissé de 0,6 %.