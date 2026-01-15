 Aller au contenu principal
BlackRock dépasse les attentes sur son BPA au 4e trimestre
information fournie par Zonebourse 15/01/2026 à 13:30

BlackRock, le premier gestionnaire d'actifs du monde, dévoile un bénéfice net ajusté en hausse de 16% à près de 2,18 milliards de dollars au titre du 4e trimestre 2025, soit un BPA de 13,16 dollars ( 10%), dépassant de près de 5% le consensus.

Le groupe new-yorkais a vu sa marge opérationnelle ajustée se tasser de 0,5 point à 45%, mais pour des revenus en progression de 23% à 7,01 MdsUSD, tandis que ses actifs sous gestion (AUM) se sont accrus de 22% à 14.041 MdsUSD.

"BlackRock démarre 2026 avec une dynamique en accélération à travers l'ensemble de notre plateforme, après le meilleur exercice et le meilleur trimestre de notre histoire en termes d'afflux nets", met en avant son PDG Laurence D. Fink.

"Les clients nous ont fait confiance avec 698 MdsUSD de nouveaux actifs en 2025, nourrissant une progression organique de 9% de nos commissions de base", poursuit-il, ajoutant que cette dernière a même atteint 12% au 4e trimestre.

