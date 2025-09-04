 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
BlackRock dépasse les 5% du capital d'Accor
information fournie par Cercle Finance 04/09/2025 à 16:25

(Zonebourse.com) - BlackRock, agissant pour le compte de clients et de fonds, a déclaré à l'AMF avoir franchi en hausse, le 2 septembre, le seuil de 5% du capital d' Accor et détenir, pour le compte desdits clients et fonds, 5,08% du capital et 4,36% des droits de vote.

Le géant américain de la gestion d'actifs précise que ce franchissement de seuil résulte d'une acquisition d'actions Accor hors et sur le marché, ainsi que d'une augmentation du nombre d'actions détenues à titre de collatéral.

