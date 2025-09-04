BlackRock dépasse les 5% du capital d'Accor information fournie par Cercle Finance • 04/09/2025 à 16:25









(Zonebourse.com) - BlackRock, agissant pour le compte de clients et de fonds, a déclaré à l'AMF avoir franchi en hausse, le 2 septembre, le seuil de 5% du capital d' Accor et détenir, pour le compte desdits clients et fonds, 5,08% du capital et 4,36% des droits de vote.



Le géant américain de la gestion d'actifs précise que ce franchissement de seuil résulte d'une acquisition d'actions Accor hors et sur le marché, ainsi que d'une augmentation du nombre d'actions détenues à titre de collatéral.





Valeurs associées ACCOR 41,0300 EUR Euronext Paris +0,44%