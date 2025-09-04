BlackRock dépasse les 5% du capital d'Accor
information fournie par Cercle Finance 04/09/2025 à 16:25
Le géant américain de la gestion d'actifs précise que ce franchissement de seuil résulte d'une acquisition d'actions Accor hors et sur le marché, ainsi que d'une augmentation du nombre d'actions détenues à titre de collatéral.
Valeurs associées
|41,0300 EUR
|Euronext Paris
|+0,44%
