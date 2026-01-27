BlackRock dépasse les 5% de Rexel
27/01/2026
Le géant américain de la gestion d'actifs précise que ce franchissement de seuils résulte d'une acquisition d'actions Rexel hors et sur le marché, ainsi que d'une augmentation du nombre d'actions détenues à titre de collatéral.
Valeurs associées
|35,490 EUR
|Euronext Paris
|+1,08%
