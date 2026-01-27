 Aller au contenu principal
BlackRock dépasse les 5% de Rexel
information fournie par Zonebourse 27/01/2026 à 07:07

BlackRock, agissant pour le compte de clients et de fonds, a déclaré à l'AMF avoir franchi en hausse, le 22 janvier, les seuils de 5% du capital et des droits de vote de Rexel et détenir 5,10% du capital et des droits de vote du distributeur de matériel électrique.

Le géant américain de la gestion d'actifs précise que ce franchissement de seuils résulte d'une acquisition d'actions Rexel hors et sur le marché, ainsi que d'une augmentation du nombre d'actions détenues à titre de collatéral.

Valeurs associées

REXEL
35,490 EUR Euronext Paris +1,08%
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

