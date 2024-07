BlackRock déçoit sur sa collecte au deuxième trimestre 2024

La société de gestion américaine BlackRock a présenté un résultat opérationnel ajusté de 1,9 milliard de dollars (1,7 milliard d’euros) pour le deuxième trimestre 2024, en progression de 6% sur le trimestre et de 12% sur un an selon ses résultats publiés lundi 15 juillet. Son dividende par action ajusté – 10,36 dollars – progresse de 12% sur un an et excède les attentes des analystes (9,96 dollars par action attendus selon Factset).

Les encours de BlackRock s’élèvent à 10.645 milliards de dollars (9.757 milliards d’euros), en hausse de 1,6% sur le trimestre et de 13% sur un an, soit 1.220 milliards de dollars d’encours en plus par rapport à fin juin 2023. Le gestionnaire d’actifs a observé une collecte nette de 81,6 milliards de dollars sur la période, plus faible qu’attendue selon le consensus d’analystes produit par Factset (114 milliards de dollars dont 89 sur les fonds de long terme).

Dans le détail, BlackRock collecte 51 milliards de dollars sur ses fonds de long terme et 30 milliards de dollars sur les fonds monétaires. La société de gestion dirigée par Larry Fink voit sortir 37 milliards de dollars sur la clientèle institutionnelle au deuxième trimestre 2024, dont 35 milliards sur la gestion indicielle et engrange 6 milliards de dollars auprès de la clientèle particulière. En termes de produits, la gestion indicielle et ETF concentrent plus des deux tiers (55 milliards de dollars soit 67%) de la collecte nette de BlackRock. Sur l’ensemble du premier semestre 2024, BlackRock a collecté 139 milliards de dollars nets. L’entreprise a bénéficié d’un gain de marché de 123 milliards de dollars et a été affectée par un effet devises défavorable de 35 milliards de dollars.

Revenus technologiques toujours en hausse

Le chiffre d’affaires du gestionnaire d’actifs atteint 4,8 milliards de dollars, s’appréciant de 1,6% sur le trimestre et de 7,7% sur un an. BlackRock est légèrement sous les attentes des analystes sur cet élément. Les revenus tirés de ses activités technologiques – 395 millions de dollars –continuent d’augmenter (+18% sur le trimestre et +36% sur un an). Ses commissions de performances s’élèvent à 146 millions de dollars, diminuant de 40% par rapport au premier trimestre 2024 mais grimpant de 46% sur un an glissant. La marge opérationnelle de BlackRock s’améliore à 44,1% fin juin contre 42,2% fin mars 2024 et 42,5% en juin 2023. BlackRock a récemment annoncé l’acquisition du fournisseur de données sur les marchés privés Preqin . Quant à celle de Global Infrastructure Partners (GIP ), numéro 3 mondial de la gestion d’infrastructures, Larry Fink a indiqué que BlackRock était en voie de la conclure d’ici la fin du troisième trimestre. Le rachat de GIP , annoncé en janvier, devrait ajouter près de 100 milliards de dollars aux encours gérés sur les infrastructures par BlackRock (51 milliards de dollars fin juin).

Adrien Paredes-Vanheule