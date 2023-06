BlackRock acquiert le gérant de crédit privé britannique Kreos Capital

- Le géant américain de la gestion d’actifs BlackRock a mis la main sur Kreos Capital, un gestionnaire de dette privée spécialisé sur les secteurs de la santé et de la technologie. Fondé en 1998 et basé à Londres, Kreos Capital a, depuis son lancement, investi plus de 5,2 milliards d’euros dans près de 750 transactions couvrant 550 sociétés européennes et israéliennes en croissance dans les deux secteurs.Les 45 salariés de Kreos Capital rejoindront BlackRock à la clôture de la transaction prévue pour le troisième trimestre 2023. L’équipe d’investissement sera intégrée à la plateforme de dette privée européenne de BlackRock et la direction de Kreos Capital restera en place. Le montant de l’acquisition n’a pas été dévoilé. A lire aussi: Le monde du capital-risque tente d'absorber le choc SVB « L’investissement en dette privée est devenu une composante de plus en plus importante des portefeuilles des investisseurs. La récente enquête mondiale de BlackRock sur les marchés privés a révélé que plus de la moitié des personnes interrogées prévoient d’augmenter leurs encours en crédit privé en 2023. La dynamique actuelle du marché a fait du crédit privé une classe d’actifs attrayante, les investisseurs se concentrant sur la génération de revenus, la faible volatilité, la diversification du portefeuille et le faible taux de défaillance par rapport aux marchés publics », a commenté Stephan Caron, directeur de la dette privée pour la région Europe, Moyen-Orient et Afrique chez BlackRock.Le crédit privé attireQuelques opérations de consolidation ont récemment été annoncées dans le domaine du crédit privé depuis le début de l’année. La plus récente, outre BlackRock, reste l’annonce de l’acquisition par TPG d’Angelo Gordon, spécialiste de la dette d’entreprises en difficulté, pour 2,7 milliards de dollars en mai. C’est également le mois dernier que le groupe Ma Financial a officialisé le rachat de la boutique de gestion de crédit privé new yorkaise Blue Elephant Capital Management. DWS, filiale de gestion d’actifs de Deutsche Bank, planche de son côté sur la création d’une division de gestion sur les prêts directs aux entreprises. Lors d’un entretien avec des analystes suite aux derniers résultats trimestriels de DWS, le directeur général de la firme, Stefan Hoops, avait indiqué qu’il faudrait à DWS au moins deux trimestres avant d’avoir une équipe et des processus de gestion dédiés à cette classe d’actifs. A lire aussi: BlackRock repasse la barre des 9.000 milliards de dollars d'encours

Adrien Paredes-Vanheule