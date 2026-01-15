 Aller au contenu principal
Blackrock : 14 000 milliards de dollars d'actifs sous gestion en 2025
information fournie par AOF 15/01/2026 à 16:35

(AOF) - BlackRock, le premier gestionnaire d'actifs du monde, affiche des revenus au quatrième trimestre 2025 en hausse de 23% sur un an à 7 milliards de dollars. Le bénéfice net ajusté progresse de 16% à près de 2,18 milliards de dollars, soit un BPA de 13,16 dollars (+10%). Sur ce trimestre, Blackrock a vu sa marge opérationnelle ajustée se tasser de 0,5 point à 45%.

Sur l'ensemble de l'exercice 2025, le montant des actifs sous gestion (AUM) de BlackRock a atteint un niveau record de 14 000 milliards de dollars, sout une hausse de 22% en glissement annuel. Cette étape historique a été franchie grâce à des flux nets records de 698 milliards de dollars portés notamment par une forte activité sur les ETF iShares, les marchés privés et les solutions de gestion de trésorerie. Pour le seul dernier trimestre, les flux nets ont représenté 342 milliards de dollars.

En hausse de 19% par rapport à 2024, le chiffre d'affaires s'établit à 24,2 milliards de dollars. Le bénéfice net ajusté annuel est en hausse de 17% à 7,73 milliards de dollars. Par action, il progresse de 10% à 48,09 dollars.

Le conseil d'administration a approuvé une augmentation de 10% du dividende trimestriel, porté à 5,73 dollars par action.

"Blackrock aborde l'année 2026 avec une dynamique qui s'accélère sur l'ensemble de sa plateforme avec des flux nets les plus solides de notre histoire en 2025. Nos clients nous ont confié 698 milliards de dollars de nouveaux actifs en 2025, générant une croissance organique des commissions de base de 9%. Nous avons terminé l'année avec deux trimestres consécutifs de croissance organique des commissions de base à deux chiffres, dont 12% au quatrième trimestre", son PDG Laurence D. Fink.

