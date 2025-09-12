Black Rock Coffee Bar évalué à 1,27 milliard de dollars alors que les actions bondissent lors de leur entrée sur le Nasdaq

(Nouveau dans l'ensemble, ajout d'une citation de la directrice générale et d'un contexte) par Abigail Summerville et Ankita Bora

Black Rock Coffee Bar BRCB.O a été évalué à1,27 milliard de dollars après que ses actions aient augmenté de 32,5 % par rapport à leur prix d'introduction en bourse vendredi, ce qui témoigne de l'appétit des investisseurs pour les entreprises axées sur le consommateur dans un marché des introductions en bourse dominé par la technologie. Les actions de la société basée à Scottsdale, en Arizona, ont ouvert à environ 26,5 dollars, alors que le prix de l'offre était de 20 dollars.

Le rebond des introductions en bourse aux États-Unis, après une période d'accalmie due aux taux d'intérêt élevés et aux droits de douane, a été mené par des valeurs technologiques à forte croissance, alors que les préoccupations liées à l'inflation et au marché du travail assombrissent les perspectives des consommateurs .

Black Rock Coffee alevé 294,1 millions de dollars, en vendant 14,7 millions d'actions, lors de la première introduction en bourse d'un restaurant américain depuis Cava

CAVA.N en 2023, selon Renaissance Capital, un fournisseur de recherches sur les introductions en bourse et les ETF.

"Nos baristas sont notre magie", a déclaré Mark Davis, directeur général de Black Rock Coffee, lors d'une interview. "Nous pensons qu'avec la proposition de valeur que nous avons et en doublant cette expérience, c'est un énorme point de différence et c'est ce que les investisseurs ont finalement considéré comme précieux et c'est pourquoi ils ont voulu en faire partie

Fondée en 2008, Black Rock exploite 158 magasins appartenant à la société dans sept États américains et vise à atteindre 1 000 magasins d'ici à 2035. La cotation de la chaîne sur le Nasdaq la placera aux côtés de ses homologues cotés en bourse tels que Starbucks SBUX.O et Dutch Bros BROS.N , qui sont entrés en bourse sur le NYSE en 2021 et exploitent actuellement 1 043 magasins, dont près de 30 % sont des franchises.

À une époque où même les restaurants à service rapide tels que Wendy's WEN.O se disputent l'argent des produits à base de caféine, Black Rock se distingue par ses magasins axés sur la communauté, 75 % d'entre eux disposant de zones assises que la société appelle "lobbies"

Cette stratégie porte ses fruits, puisque les ventes de magasins comparables ont augmenté de 10,9 % au deuxième trimestre 2025, contre 3,9 % il y a un an.