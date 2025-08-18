Black Rock Coffee Bar annonce une hausse de son chiffre d'affaires dans le cadre de son introduction en bourse aux États-Unis

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout d'un commentaire d'analyste au paragraphe 7, détails dans l'ensemble du document) par Ateev Bhandari

Le chiffre d'affaires de Black Rock Coffee Bar a augmenté de plus de 24 % au cours du premier semestre 2025, a indiqué lundi la chaîne de cafés dans son dossier d'introduction en bourse aux États-Unis, visant à s'inscrire sur le Nasdaq alors que les marchés des introductions en bourse continuent de montrer de la vigueur.

Reuters a rapporté le mois dernier que Black Rock Coffee avait déposé confidentiellement un dossier d'introduction en bourse à New York qui pourrait valoriser la chaîne de cafés à plus d'un milliard de dollars.

Lancée en 2008 par Jeff Hernandez et Daniel Brand, Black Rock Coffee est restée détenue par ses fondateurs, une stratégie employée par les entrepreneurs pour maximiser l'autonomie opérationnelle et minimiser la dilution.

Au 30 juin, la société exploitait 158 établissements dans sept États américains, dont l'Oregon, également lieu de fondation de Dutch Bros BROS.N , une chaîne de cafés drive-through cotée à la Bourse de New York en 2021 à une valeur de plus de 5 milliards de dollars .

Les introductions en bourse aux États-Unis ont amorcé une reprise longtemps attendue, soutenue par les débuts réussis de plusieurs entreprises de premier plan au cours des derniers mois.

Si la majorité des introductions en bourse spectaculaires ont été le fait de sociétés à forte composante technologique telles que la société de design Figma FIG.N et le poids lourd du stablecoin Circle CRCL.N.N , l'introduction en bourse de Black Rock Coffee pourrait s'avérer un test décisif pour la perception qu'ont les investisseurs des sociétés orientées vers la consommation.

"Les souscripteurs ont fait un excellent travail avec des noms comme Circle et Figma, en fixant des valorisations suffisamment basses pour susciter de fortes enchères", a déclaré Jeff Zell, analyste de recherche senior chez introduction en bourse Boutique.

Le café est également plus sensible aux perturbations de la chaîne d'approvisionnement dues aux droits de douane, dont l'incertitude a fait échouer toutes les transactions en avril.

L'expérience locale et l'hospitalité ont permis à des chaînes de cafés artisanales telles que Black Rock Coffee Bar de grignoter des parts de marché à des mastodontes comme Starbucks

Cela a permis à Black Rock Coffee d'augmenter son chiffre d'affaires à 95,2 millions de dollars pour le semestre clos le 30 juin, contre 76,7 millions de dollars il y a un an.

La perte nette attribuable à la société est passée de 2,3 millions de dollars à 1,9 million de dollars au cours de la période.

J.P. Morgan, Jefferies, Morgan Stanley et Baird sont les principaux souscripteurs de l'offre. Black Rock vise à s'inscrire sur le Nasdaq sous le symbole "BRCB".

Les conditions de l'offre n'ont pas été divulguées.