Black Hills et NorthWestern fusionnent pour créer une entreprise de services publics de 15,4 milliards de dollars afin de répondre à la hausse de la demande

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout d'un commentaire du directeur général au paragraphe 3, de détails de présentation et de contexte dans l'ensemble du document) par Vallari Srivastava et David French

Black Hills BKH.N et NorthWestern Energy NWE.O ont annoncé mardi leur fusion, créant ainsi un service public réglementé d'électricité et de gaz naturel de 15,4 milliards de dollars, mieux équipé pour investir dans l'infrastructure du réseau et répondre à la demande croissante d'électricité aux États-Unis.

Les services publics américains s'empressent de se renforcer alors que la consommation d'électricité atteint des niveaux record , sous l'impulsion des centres de données gourmands en énergie qui soutiennent l'intelligence artificielle et les crypto-monnaies, et de l'augmentation de l'utilisation résidentielle et commerciale.

"L'entreprise combinée aura une plus grande échelle et une plus grande force financière pour offrir constamment des services aux clients dans l'ensemble de nos territoires de service et investir au rythme et à l'échelle que la transformation énergétique d'aujourd'hui exige", a déclaré Linn Evans, directeur général de Black Hills, qui prendra sa retraite une fois l'opération finalisée, prévue pour le quatrième trimestre de 2026.

La fusion augmentera le bénéfice par action au cours de la première année de l'entité combinée et soutiendra une croissance du bénéfice par action de 5 % à 7 % à long terme, ce qui est plus élevé que les 4 % à 6 % que les deux sociétés avaient précédemment prévus, selon une présentation aux investisseurs.

Les entreprises avaient prévu de dépenser 7,4 milliards de dollars jusqu'en 2029 pour de nouveaux investissements, mais elles ont fait remarquer que la fusion ouvrirait des perspectives de croissance supplémentaires.

Dans le cadre de cette opération, les actionnaires de NorthWestern recevront 0,98 action Black Hills pour chaque action détenue. Cette valeur de 59,14 dollars par action confère à NorthWestern une valeur de 3,6 milliards de dollars, selon les calculs de Reuters.

Les actionnaires des deux sociétés ont accueilli favorablement la nouvelle. Les actions de NorthWestern ont bondi de 6,3 % à 58,39 dollarsen début d'après-midi, tandis que Black Hills a gagné 1,1 %.

"Il s'agit d'unefusion intéressante", a déclaré Chris Ellinghaus, analyste chez Siebert Williams Shank. "L'ajout de 100 points de base à la croissance devrait contribuer à l 'évaluation des deux actions très bon marché

Le bilan plus important permet de financer les opportunités de croissance supplémentaires dont disposent les deux sociétés,a ajouté M. Ellinghaus.

Les actionnaires de Black Hills détiendront environ 56 % de la nouvelle société, qui sera basée à Rapid City, dans le Dakota du Sud, et dirigée par Brian Bird, directeur général de NorthWestern.

Elle couvrira huit États du Midwest et des Rocheuses et desservira 2,1 millions de clients.