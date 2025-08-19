Black Hills et NorthWestern Energy se regroupent dans le cadre d'une opération de 15,4 milliards de dollars

Vous êtes authentifié. Nous chargeons votre espace membre.
Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a déclaré lundi, qu'il était "prêt" à une rencontre bilatérale avec Vladimir Poutine pour mettre fin à l'invasion russe de son pays qui se poursuit depuis plus de trois ans.
information fournie par AFP Video•19.08.2025•13:21•
La Suisse offrira "l'immunité" au président russe Vladimir Poutine, malgré son inculpation devant la Cour pénale internationale, à condition qu'il vienne "pour une conférence de paix", assure le ministre suisse des affaires étrangères Ignazio Cassis. SONORE
La grève des hôtesses et stewards d'Air Canada "est terminée", a annoncé tôt mardi le syndicat du personnel de bord, évoquant "une entente de principe" après une nuit de négociations avec la compagnie aérienne, qui confirme reprendre progressivement ses opérations. ...
par Mara Vilcu Wall Street est attendue sur une note hésitante mardi tandis que les Bourses européennes avancent à mi-séance, alors que les marchés attendent avec impatience le symposium de la Réserve fédérale à Jackson Hole et que les négociations diplomatiques ...
