Black Hills et NorthWestern Energy se regroupent dans le cadre d'une opération de 15,4 milliards de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Black Hills BKH.N et NorthWestern Energy Group NWE.O ont annoncé mardi une fusion entièrement par actions avec une valeur d'entreprise de 15,4 milliards de dollars.