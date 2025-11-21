BJ's Wholesale remonte sa fourchette cible de BPA annuel
information fournie par Zonebourse 21/11/2025 à 14:10
En revanche, la chaine de magasins-entrepôts resserre en baisse ses hypothèses de croissance des ventes comparables hors essence pour l'exercice en cours, à entre 2 et 3% au lieu de 2 à 3,5% en estimations il y a trois mois.
Sur son 3e trimestre comptable, BJ's Wholesale a vu son BPA ajusté se tasser de 1,7% à 1,16 USD, pour des revenus en croissance de 4,9% à 5,35 MdsUSD. Hors effet de l'essence, ses ventes comparables ont augmenté de 1,8%.
'Notre entreprise continue de bien marcher dans un environnement volatile', commente son PDG Bob Eddy. 'Nous sommes confiants que nous pouvons être la destination pour la valeur et la commodité, et nous entrons dans la saison des fêtes avec dynamisme'.
