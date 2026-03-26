Bitpanda lance Vision Chain

(AOF) - Bitpanda, une plateforme européenne pour les cryptomonnaies et autres actifs numériques, cherche à résoudre l’impasse historique en matière d’infrastructure dans la finance européenne avec le lancement de Vision Chain. Vision Chain est une couche blockchain dédiée, conçue pour faire passer les actifs tokenisés de projets pilotes isolés à l’économie grand public.

Développé en partenariat avec la Vision Web3 Foundation et construit sur la pile technologique Optimism, le réseau fournit un environnement standardisé permettant aux institutions d'émettre et de régler des actifs tokenisés conformément au règlement européen sur les marchés de crypto-actifs (MiCAR) et à la directive sur les marchés d'instruments financiers (MiFID II), tout en intégrant des principes de résilience technique alignés sur le Digital Operational Resilience Act (DORA).

Ce lancement répond à une lacune critique en matière d'infrastructure. Alors que les institutions européennes ont historiquement été limitées à des réseaux fermés et propriétaires manquant de liquidité et d'interopérabilité, Vision Chain propose une infrastructure gérée qui connecte la finance réglementée à l'économie mondiale on-chain.

Avec Vision Chain, Bitpanda élimine la complexité opérationnelle et les coûts liés à la construction de systèmes blockchain privés, permettant aux partenaires de passer de projets pilotes à des déploiements en production à grande échelle. Afin d'assurer la stabilité institutionnelle, le réseau utilise des stablecoins en euros conformes à MiCA pour tous les frais de réseau et de transaction, éliminant ainsi la volatilité des devises généralement associée aux frais sur les blockchains publiques.

Le moteur économique de cette infrastructure est le Vision Token (VSN), un crypto-actif émis par la Vision Web3 Foundation. Une partie des revenus du réseau est utilisée pour racheter et retirer des tokens de la circulation afin de soutenir la stabilité de l'écosystème. Cela crée un modèle dans lequel l'augmentation de l'activité du réseau contribue directement à sa valeur.

Pour le secteur de la finance décentralisée (DeFi), ce dispositif offre un écosystème conforme à la réglementation dans lequel les développeurs peuvent créer des produits sophistiqués en utilisant des actifs de haute qualité émis par des banques et des fintechs, donnant ainsi aux plus de sept millions d'utilisateurs de Bitpanda accès à des opportunités d'investissement auparavant réservées aux professionnels des marchés.