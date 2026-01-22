 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

BitGo fait ses débuts avec une valorisation de 2,59 milliards de dollars, alors que la fenêtre d'introduction en bourse des crypto-monnaies se rouvre
information fournie par Reuters 22/01/2026 à 19:18

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout de commentaires d'analystes et d'informations générales) par Atharva Singh et Arasu Kannagi Basil

BitGo BTGO.N a atteint une valorisation de 2,59 milliards de dollars après l'ouverture de son action en hausse de 24,6% lors de ses débuts à New York jeudi, les investisseurs s'arrachant les actions de la première introduction en bourse crypto de 2026.

L'action de la société de garde de crypto-monnaie a ouvert à 22,43 dollars par action, au-dessus du prix de l'offre de 18 dollars.

BitGo et certains de ses bailleurs de fonds ont vendu 11,8 millions d'actions au-dessus de la fourchette commercialisée de 15 à 17 dollars pour lever 212,8 millions de dollars.

La cotation intervient alors que la fenêtre des introductions en bourse de crypto-monnaies se rouvre après une activité tiède consécutive à la fermeture du gouvernement américain à la fin de l'année dernière. Aucun émetteur majeur lié aux cryptomonnaies n'est entré en bourse aux États-Unis au quatrième trimestre.

"L'introduction en bourse de BitGo est le premier indicateur majeur de l'appétit du marché pour les cotations de crypto-monnaies en 2026. Alors que Gemini s'est inscrit près du sommet du marché des crypto-monnaies l'année dernière, BitGo s'introduit en bourse dans les vents contraires du récent effondrement ", a déclaré Lukas Muehlbauer, associé de recherche chez IPOX.

Une approche réglementaire plus légère sous l'administration Trump a stimulé le sentiment et encouragé plusieurs entreprises liées aux crypto-monnaies à faire appel aux marchés financiers.

Le gestionnaire d'actifs cryptographiques Grayscale et la bourse Kraken font partie des acteurs du secteur considérés comme des candidats à l'introduction en bourse à court terme.

Le secteur reste toutefois volatile après une chute brutale au quatrième trimestre, ce qui place la barre plus haut pour les entreprises qui cherchent à s'introduire en bourse. Le bitcoin a chuté de 6,4 % en 2025, marquant sa première perte annuelle depuis 2022.

"En se présentant comme une "société d'infrastructure d'actifs numériques" rentable et réglementée plutôt que comme un pur jeu de jetons, BitGo est positionnée de manière à être moins sujette aux mouvements de prix quotidiens du bitcoin", a déclaré Muehlbauer.

Fondée en 2013, BitGo est l'une des rares entreprises cryptographiques rentables, ayant déclaré un revenu net de 35,3 millions de dollars au cours des neuf premiers mois de 2025.

Le mois dernier, BitGo a reçu l'approbation conditionnelle d'un haut régulateur bancaire américain pour convertir sa charte de banque fiduciaire d'État en charte nationale, ce qui lui permet d'opérer dans tout le pays.

Devises

Valeurs associées

BTC/USD
89 590,5747 USD CryptoCompare -0,20%
FIGURE TECH RG-A
62,9462 USD NASDAQ -8,42%
GEMINI SPACE RG-A
10,1200 USD NASDAQ -1,27%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank