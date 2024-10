Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Bitcoin : à 2% de son record des 73.000$ information fournie par Cercle Finance • 29/10/2024 à 12:46









(CercleFinance.com) - Le bitcoin revient à 2% de son record des 73.000$ (de la mi-mars) : la crypto renoue avec les 71.500$ : si le risque de double-top historique peut être écarté, le prochain objectif se situerait vers 93 ou 94.000$ (report d'amplitude par rapport aux 53.500$.





Valeurs associées BITCOIN GROUP 57,10 EUR XETRA +4,39% BTC/USD 71 204,15 USD NEXC +1,98%