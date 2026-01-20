BioXcel cherche à obtenir l'aval de la FDA pour un traitement de l'agitation à domicile ; les actions chutent

20 janvier - ** Les actions du fabricant de médicaments BioXcel Therapeutics BTAI.O chutent de 3,3 % à 1,78 $ avant la mise sur le marché ** La société indique qu'elle a demandé à la FDA américaine d'autoriser l'utilisation à domicile d'Igalmi pour l'agitation liée aux troubles bipolaires et à la schizophrénie

** BTAI indique que l'Igalmi, un film à dissolution orale autorisé en 2022 pour un usage supervisé, deviendra la première option approuvée pour un usage à domicile si la FDA donne son accord

** La société a déposé la demande le 14 janvier par le biais d'une demande supplémentaire

** L'agitation est un état d'agitation et d'irritabilité intense qui peut provoquer des explosions soudaines; les options de traitement actuelles nécessitent une supervision médicale - BTAI

** A la dernière clôture, les actions ont baissé d'environ 73% au cours de l'année écoulée