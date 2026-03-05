 Aller au contenu principal
BioXcel bondit après qu'un essai à mi-parcours a montré que le médicament atténue les symptômes de sevrage des opioïdes
information fournie par Reuters 05/03/2026 à 13:40

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

5 mars - ** Les actions du fabricant de médicaments BioXcel Therapeutics BTAI.O augmentent de 23 % à 2,03 $ avant la mise sur le marché

** La société affirme que son médicament expérimental, le BXCL501, a contribué à atténuer les symptômes du sevrage des opioïdes de plus de 30 % dans une étude de phase intermédiaire menée auprès de 80 adultes

** Le BXCL501 a surpassé la lofexidine, un non-opioïde pris quatre fois par jour pour soulager les symptômes de sevrage

** Le BXCL501 présente également moins d'effets secondaires que la lofexidine, y compris des taux plus faibles d'hypotension et aucun cas de sédation n'a été signalé

** Le BTAI a chuté de ~73% en 2025

