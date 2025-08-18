BioXcel bondit après les retours positifs de la FDA sur sa demande d'autorisation de mise sur le marché d'un médicament lié à la maladie d'Alzheimer

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
18 août - ** Les actions de la société biopharmaceutique BioXcel Therapeutics BTAI.O augmentent de 26,5 % à 6,93 $ avant la mise sur le marché
** La société dit avoir reçu des commentaires positifs de la FDA sur la demande prévue pour le BXCL501, un médicament pour traiter l'agitation chez les patients atteints de la maladie d'Alzheimer
** BXCL501 est actuellement approuvé pour une utilisation dans des environnements médicalement supervisés et la société vise l'approbation de la FDA pour une utilisation à domicile du médicament dans le traitement de l'agitation associée aux troubles bipolaires ou à la schizophrénie
** La société prévoit de soumettre la demande d'autorisation de mise sur le marché au premier trimestre 2026
** L'action a baissé de 8,4 % depuis le début de l'année
