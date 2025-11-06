Biovac ouvre un nouveau laboratoire de vaccins au Cap pour renforcer la capacité de production de l'Afrique

par Nqobile Dludla

La société biopharmaceutique sud-africaine Biovac a inauguré jeudi au Cap un laboratoire de développement de produits ultramoderne, soutenu par la Fondation Gates, afin d'aider le continent à développer ses propres vaccins et à mieux se préparer aux futurs défis sanitaires.

Biovac, qui fournit des vaccins pour le programme sud-africain de vaccination des enfants, a d'abord été créé pour distribuer des vaccins importés en partenariat avec le ministère national de la santé. Elle s'est ensuite étendue aux étapes finales de la fabrication, où le produit - appelé vaccin "fill and finish" - est traité et mis en flacons, grâce à des collaborations avec des entreprises pharmaceutiques internationales.

L'Afrique a toujours été tributaire de l'importation de vaccins, ce qui la rend vulnérable aux ruptures d'approvisionnement et aux pressions du marché mondial. Lors de la pandémie de COVID-19, cette dépendance était flagrante: les pays africains ont dû faire face à des retards et à des pénuries graves, tandis que les pays plus riches s'assuraient la majeure partie des doses disponibles grâce à des accords d'achat anticipé.

Biovac fournit des vaccins pour traiter des maladies telles que la tuberculose, le tétanos, la diphtérie, la poliomyélite, l'haemophilus influenzae et l'hépatite B en Afrique du Sud.

Pendant la pandémie, elle a conclu un accord avec Pfizer

PFE.N et BioNTech 22UAy.DE pour produire des vaccins pour l'Union africaine.

La nouvelle installation permettra à Biovac de produire des vaccins depuis les premières étapes du développement du produit jusqu'à la fabrication et la formulation finale, en utilisant des technologies avancées, y compris l'ARNm, a déclaré Biovac dans un communiqué.

Le laboratoire permettra le développement simultané de plusieurs produits et favorisera l'innovation et la création de propriété intellectuelle pour les vaccins ciblant les maladies prévalentes en Afrique.

Il s'agit d'une étape importante pour Biovac, pour les vaccins africains et pour l'innovation en matière de vaccins", a déclaré Morena Makhoana, directeur général de Biovac.

Il a ajouté que le laboratoire garantira "que l'Afrique ne soit pas laissée pour compte dans la lutte contre les maladies évitables par la vaccination actuelles et futures".

L'Union africaine souhaite que 60 % des vaccins utilisés sur le continent soient produits localement d'ici 2040, contre environ 1 % actuellement, selon Biovac. Le nouveau laboratoire devrait contribuer à combler cette lacune.

"Pour des millions de personnes à travers le continent, (le laboratoire) apporte la promesse d'un accès plus rapide et plus fiable à des vaccins vitaux développés et produits en Afrique, pour l'Afrique", a déclaré Mark Suzman, directeur général de la Fondation Gates.

Le laboratoire comprend des infrastructures pour le développement, le criblage, l'évaluation et la fabrication de substances médicamenteuses à base d'ARNm. Il abrite une suite spécialisée dans la formulation de nanoparticules qui encapsulent et protègent l'ARNm en toute sécurité, ainsi que des zones dédiées à la culture bactérienne et cellulaire, au stockage de banques de cellules et à la manipulation de matériaux médicaux sensibles, a indiqué la société.