Biotech: Janus Henderson envisage un rebond en 2024

(AOF) - "Le secteur des biotechnologies montre des signes de reprise que les investisseurs ne doivent pas négliger", affirment les gérants Andy Acker et Dan Lyons (Janus Henderson) : "les valeurs biotechnologiques ont sous-performé le marché élargi au cours de ces trois dernières années, mais le lancement de nouveaux médicaments, les opérations de fusion et acquisition et la baisse potentielle des taux d'intérêt pourraient être à l'origine d'un rebond en 2024", estiment-ils, soulignant qu'"historiquement, les reprises dans le secteur des biotechnologies ont été significatives".

Si le secteur a enregistré des gains à deux chiffres après des replis importants, les investisseurs "pourraient avoir à se montrer sélectifs" en se concentrant sur les entreprises "dont les traitements en cours de développement sont prometteurs et dont les réserves de fonds propres sont suffisantes".

"L'innovation s'accélère au sein du secteur", relèvent les gérants. "En 2023, la Food and Drug Administration a approuvé un nombre record de 73 nouvelles thérapies", et "nombre de ces traitements ciblent de grandes catégories de maladies telles que l'obésité, les maladies auto-immunes, le cancer et la maladie d'Alzheimer".

Ces pathologies "représentent d'importants cycles de nouveaux produits et pourraient être à l'origine de la croissance des chiffres d'affaires au cours de la prochaine décennie".

En outre, la commercialisation de nouveaux médicaments "pourrait contribuer à compenser la baisse des bénéfices due à la diminution des ventes de produits contre le Covid-19".