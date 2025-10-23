Biosynex : la marge brute s'améliore, mais le résultat net consolidé se dégrade

(AOF) - Biosynex (-4,41%, à 0,65 euro) a dévoilé ses résultats du premier semestre, marqués une très nette amélioration de la marge brute qui est passée de 30,3 à 34 millions d’euros, soit 67,2% du chiffre d’affaires, contre 56,4% précédemment. Parallèlement, l’excédent brut d’exploitation est négatif de 100 000 euros, contre -11,1 millions d’euros un an plus tôt, traduisant les effets positifs des mesures de restructuration et du recentrage sur les produits à plus forte valeur ajoutée. Le chiffre d’affaires, déjà connu, s’est affiché en repli de 6%, à 50,5 millions d’euros.
La perte nette ressort 48,6 millions, dont -38,9 millions de charges nettes non récurrentes et en grande partie sans effet sur la trésorerie (essentiellement des dotations aux provisions pour dépréciation d'actifs incorporels).
Invest Securities rappelle que Biosynex a ouvert une procédure de sauvegarde le 29 septembre 2025. L'objectif est d'assainir la structure financière et de préparer un plan de sauvegarde qui sera soumis au tribunal courant 2026. La société de bourse indique également que Biosynex " poursuit parallèlement ses efforts de recentrage et le lancement de nouveaux produits afin de renouer avec la rentabilité ".
AOF - EN SAVOIR PLUS
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer