BioSenic progresse pour trouver les fonds nécessaires à la réalisation de son essai clinique clé sur la maladie chronique du greffon contre l'hôte

BIOSENIC Euronext Bruxelles et Paris : BIOS), société spécialisée en essais cliniques dans les maladies auto-immunes et inflammatoires graves et la thérapie cellulaire, et sa filiale Medsenic SAS, annoncent aujourd'hui la signature d'un accord avec le fonds TrialCap Pte. Ltd. basé à Singapour (protocole d’accord, "Term Sheet") et/ou d'autres prêteurs (le "Prêteur") pour une proposition de financement par emprunt et par actions. BioSenic recherche des fonds pour poursuivre son développement clinique, soutenu par les résultats de Phase 2 et précliniques antérieurs très prometteurs du trioxyde d'arsenic (ATO). Les résultats précédents montrent que l'ATO est un médicament très utile pour corriger les dérèglements du système immunitaire.



Conformément aux conditions, le prêteur fournira deux facilités de prêt à terme, d'un montant maximum de 4 000 000 USD chacune. Les facilités seront structurées sous la forme d'un accord de prêt, chaque prêt devant être avancé en espèces directement au fournisseur d'essai clinique ou à BioSenic pour les dépenses pertinentes dans le cadre de l'étude clinique de phase 3 avec le trioxyde d'arsenic oral (OATO) utilisé dans le traitement de première ligne de la maladie chronique du greffon contre l'hôte (cGvHD). Les facilités de prêt permettront à BioSenic de bénéficier des avantages fiscaux liés au crédit d'impôt recherche en France et en Australie respectivement pour un montant entre 25 % et 37 % des dépenses liées à l'étude.