Biosenic: 380 000 euros de trésorerie, visibilité jusqu'au 3e trimestre 2024

(AOF) - Biosenic annonce que sa trésorerie nette à la fin du mois de mars 2024 s'élevait à 0,38 million d'euros. Cette biotech belge spécialisée dans les maladies auto-immunes et inflammatoires graves et la thérapie cellulaire prévoit de disposer de suffisamment de liquidités pour réaliser ses objectifs commerciaux jusqu'au troisième trimestre 2024, en supposant notamment une restructuration de la dette conformément au plan soumis au Tribunal de l'entreprise de Nivelles.

BioSenic prépare actuellement une levée de fonds privée composée de dettes convertibles et de capitaux propres. Le groupe prévoit d'utiliser le produit de cette prochaine levée de fonds d'ici fin 2024 afin de s'engager activement dans l'essai clinique de phase 3 pour le traitement de la cGvHD (maladie chronique du greffon contre l'hôte).

Il lui sera possible de commencer les essais cliniques de phase 2b sur le LES (lupus érythémateux systémique) et la ScS (sclérose systémique) sous réserve que le groupe BioSenic réussisse à conclure un partenariat solide avec une société biopharmaceutique ou s'il parvient à céder des licences sur certaines de ses technologies.

"Une gestion disciplinée des coûts et de la trésorerie restera une priorité essentielle et la situation de la trésorerie sera activement et étroitement surveillée", souligne la biotech.

