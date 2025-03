Biophytis révolutionne la sarcopénie

Biophytis est heureuse d’annoncer une première mondiale : la publication des résultats de l’étude clinique de phase 2 SARA-INT dans le Journal of Cachexia, Sarcopenia and Muscle (JCSM), journal de référence pour la recherche sur la sarcopénie. Principaux résultats obtenus avec BIO101 lors de l’étude SARA-INT :

• Efficacité prometteuse : BIO101 (350 mg deux fois par jour) induit une amélioration clinique significative dans le test de marche de 400 mètres (400MWT), critère principal d’évaluation de l’étude, après 6 mois de traitement

• Excellente tolérance : à toutes les doses étudiées, BIO101 présente un profil de sécurité très favorable, sans aucun événement indésirable grave (EI) lié au produit.

• Efficacité accrue chez les populations à risque : un effet thérapeutique nominalement significatif par rapport au placebo sur la vitesse de marche (400MWT) a été observé chez les sous-groupes de patients à vitesse de marche lente et chez ceux souffrant d'obésité sarcopénique.