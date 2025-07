Biophytis rejoint Silver Innov', pépinière dédiée à la silver économy

Biophytis SA ("la Société"), entreprise pionnière dans le développement de thérapies transformatrices pour l’obésité, la sarcopénie et la longévité, déménage à Silver Innov, pépinière et hôtel d’entreprises spécialisées dans l’innovation, la santé et le vieillissement.

Cette installation marque une étape clé dans la stratégie de Biophytis, en renforçant son ancrage dans un écosystème dédié à la silver economy, au vieillissement en bonne santé et à l’innovation biopharmaceutique.

Présente depuis ce mois de juillet dans les locaux de Silver Innov’ à Ivry-sur-Seine, Biophytis rejoint une communauté dynamique d’entreprises tournées vers les enjeux de santé des seniors. Silver Innov’ offre un environnement de travail agile et connecté, conçu pour favoriser les synergies entre acteurs académiques, hospitaliers et industriels, notamment à travers ses partenariats avec Sorbonne Université, la Région Île-de-France et plusieurs centres hospitaliers franciliens.

« Notre implantation à Silver Innov’ s’inscrit pleinement dans notre ADN et notre ambition d’être à la pointe de l’innovation pour la longévité. Ce lieu nous permet de renforcer nos interactions avec les grands acteurs de la recherche académique et clinique sur le vieillissement, tout en évoluant au sein d’un environnement stimulant, résolument tourné vers l’avenir » déclare Stanislas Veillet, CEO de Biophytis.