Biophytis présente les résultats cliniques de Sarconeos (BIO101) dans la sarcopénie au 16ème congrès international SCWD

Paris (France) et Cambridge (Massachusetts, États-Unis), 19 juin 2023 – 07h00 - Biophytis SA (Nasdaq CM : BPTS, Euronext Growth Paris : ALBPS), («Biophytis» ou la «société»), société de biotechnologie au stade clinique spécialisée dans le développement de traitements qui visent à ralentir les processus dégénératifs liés au vieillissement et à améliorer les résultats fonctionnels des patients souffrant de maladies liées à l'âge, annonce qu’elle participe au 16ème congrès international SCWD (Society on Sarcopenia, Cachexia & Wasting disorders), événement phare réunissant des experts du monde entier pour partager réflexions, recherches et innovations sur la sarcopénie, la cachexie et les troubles de l'émaciation.

Biophytis a fait une présentation orale intitulée « BIOPHYTIS BIO101 - a candidate treatment for muscle diseases » sur le développement de Sarconeos (BIO101) pour le traitement de la sarcopénie. Elle a été donnée par Cendrine Tourette, docteure en Neuroscience et directrice des projets de recherche translationnelle et clinique sur les maladies neuromusculaires chez Biophytis. Mme Tourette a également participé à une table ronde avec divers intervenants de premier plan autour des nouveaux essais et résultats récents sur les traitements de la sarcopénie et de la cachexie.