Biophytis présente le développement de Sarconeos (BIO101) en tant que candidat-médicament dans les maladies neuromusculaires rares lors de la conférence clinique et scientifique de la Muscular Dystrophy Association (MDA)

Paris (France), Cambridge (Massachusetts, États-Unis) ), le 20 mars 2023, 8h00 CET - Biophytis SA (NasdaqCM : BPTS, Euronext Growth Paris : ALBPS) (la "Société" ou "Biophytis"), société de biotechnologie spécialisée dans le développement de médicaments destinés à ralentir les processus dégénératifs liés au vieillissement, notamment l'insuffisance respiratoire sévère chez les patients souffrant de COVID-19, annonce aujourd'hui qu'elle partagera les récentes avancées de son projet clinique MYODA (développement de BIO101 dans la dystrophie musculaire de Duchenne (DMD)) ainsi que le potentiel thérapeutique de BIO101 dans les maladies neuromusculaires rares lors de la MDA Clinical & Scientific Conference qui se tiendra à Dallas, au Texas, du 19 au 22 mars 2023.



Biophytis présentera le poster suivant : « BIO101 candidat médicament pour le traitement des maladies neuromusculaires rares. Preuves de concept précliniques dans la DMD et la SMA et perspectives cliniques ».



Biophytis a l'intention de démarrer un développement clinique chez des patients non ambulatoires atteints de dystrophie musculaire de Duchenne (DMD) en 2023 (programme MYODA). Avec une désignation de médicament orphelin déjà accordée aux États-Unis et dans l'UE, Biophytis rencontrera la FDA pour une réunion de type C et l'EMA pour un avis scientifique, au deuxième trimestre 2023, afin de s'aligner sur la stratégie clinique qui soutiendra le développement de BIO101 dans la DMD.