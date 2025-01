Biophytis: opération de refinancement information fournie par Cercle Finance • 08/01/2025 à 14:15









(CercleFinance.com) - Biophytis annonce la réalisation d'une opération de refinancement pour un montant total cible de 8,6 millions d'euros, lui permettant de consolider sa structure financière grâce à l'arrivée de nouveaux investisseurs et de lancer l'étude de phase 2 OBA aux États-Unis.



L'opération combine une injection de liquidités de 2,5 millions d'euros et une conversion de dettes en actions, ciblée à 6,1 millions d'euros, afin de renforcer la structure financière de la société de biotechnologie spécialisée dans les maladies liées à l'âge.



'Nous restons déterminés à utiliser ces nouvelles ressources financières pour soutenir le développement clinique de BIO101 dans l'obésité et la signature de nouveaux partenariats avec des entreprises pharmaceutiques en Asie', explique son PDG Stanislas Veillet.





Valeurs associées BIOPHYTIS 0,30 EUR Euronext Paris -29,08%