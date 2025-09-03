 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
Nikkei 225
41 867,55
-1,05%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Biophytis obtient l'autorisation de l'EMA pour le lancement de son étude clinique de phase 2 dans l’obésité
information fournie par Boursorama CP 03/09/2025 à 07:00

Biophytis annonce aujourd’hui que l’Agence européenne des médicaments (EMA) a rendu un avis favorable sur la Partie I de sa demande d’autorisation d’essai clinique (CTA) en vue du lancement d’un essai clinique de Phase 2 de BIO101 (20-hydroxyecdysone) chez des patients souffrant de fonte musculaire associée à l’obésité (étude OBA).
Cette étape constitue une avancée réglementaire cruciale dans la stratégie de développement clinique de Biophytis en Europe. L’avis favorable sur le dossier scientifique (Partie I) confirme la qualité, la sécurité et le corpus de données précliniques/clinique soutenant le lancement de l'essai Dans l’attente de l'examen de la Partie II au niveau national par les comités d’éthique, Biophytis prévoit de débuter le recrutement des patients dans les prochains mois en Europe.

Stanislas Veillet, CEO de Biophytis, a déclaré :

« Nous nous réjouissons de l'avis favorable de l’EMA concernant notre demande d'autorisation d'essai clinique, qui constitue une validation réglementaire importante de notre programme. La fonte musculaire chez les patients obèses est une pathologie encore sous-estimée mais grave, qui contribue fortement au handicap à long terme et au poids sur les systèmes de santé. Le passage de BIO101 en étude clinique de Phase 2 en Europe représente une étape majeure pour répondre à un besoin médical critique sans aucun traitement. »

Valeurs associées

BIOPHYTIS
0,1754 EUR Euronext Paris -2,56%

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • SOLUTIONS 30 SE : La tendance baissière peut reprendre
    SOLUTIONS 30 SE : La tendance baissière peut reprendre
    information fournie par TEC 03.09.2025 07:15 

    SYNTHESE Le MACD est négatif et inférieur à sa ligne de signal. Cette configuration dégrade les perspectives sur le titre. Le RSI n'indique pas encore une survente donc la poursuite de la baisse est techniquement possible. Inférieurs à 20, les stochastiques sont ... Lire la suite

  • KERING : Le mouvement reste haussier
    KERING : Le mouvement reste haussier
    information fournie par TEC 03.09.2025 07:15 

    SYNTHESE Le MACD est positif et supérieur à sa ligne de signal. Cette configuration confirme la bonne orientation du titre. On constate que le potentiel de hausse du RSI n'est pas épuisé. Les stochastiques ne sont pas surachetés, ce qui laisse intact le potentiel ... Lire la suite

  • bourse : courbes analyses technique (Crédit: / Adobe Stock)
    Les valeurs à suivre à Paris et en Europe
    information fournie par Reuters 03.09.2025 06:00 

    * Variation des futures sur indice CAC 40 0#FCE: * Variation des futures sur indice Stoxx 600 0#FXXP: * Valeurs qui se traitent ex-dividende .EX.PA * Le point sur les marchés européens .EUFR Les valeurs à suivre mercredi à la Bourse de Paris et en Europe : * ERAMET ... Lire la suite

  • Vue aérienne d'une digue, le 22 février 2023 sur l'île indonésienne de Pari ( AFP / Bay ISMOYO )
    Un autre procès climatique: une île indonésienne contre le cimentier Holcim
    information fournie par AFP 03.09.2025 05:00 

    Une cour suisse examine mercredi la plainte d'habitants d'une île d'Indonésie menacée par la montée de l'océan contre le géant du ciment Holcim , un nouveau procès climatique très attendu contre une multinationale grande émettrice de gaz à effet de serre. L'affaire ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank