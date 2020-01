Biophytis nomme Evelyne Nguyen au poste de Directrice Administrative et Financière et annonce des changements dans son Comité Exécutif

Paris (France), Cambridge (Etats-Unis), 2 janvier 2020, 18h00 CET - BIOPHYTIS (Euronext Growth Paris : ALBPS), société de biotechnologie au stade clinique axée sur le développement de son principal candidat médicament, Sarconeos (BIO101), pour le traitement des maladies neuromusculaires, annonce aujourd'hui la nomination d'Evelyne Nguyen au poste de Directrice Administrative et Financière et une réorganisation interne afin de renforcer le comité exécutif de l'entreprise.Biophytis a nommé Evelyne Nguyen comme Directrice Administrative et Financière avec effet le 6 janvier. Mme Nguyen a plus de 25 ans d'expérience en finance et dans le secteur de la santé. Avant de rejoindre Biophytis, Mme Nguyen oeuvrait chez ANM Partners en tant que Conseillère Principale en financement d'entreprises. A ce poste, elle a pu travailler avec un grand nombre d'entreprises dans le domaine de la santé et des sciences de la vie à qui elle apportait conseil en stratégie ainsi qu'en finance et levée de capitaux. Evelyne peut aussi se prévaloir d'une grande expérience en développement commercial en Asie, et notamment en Chine. Au cours de sa carrière, Mme Nguyen a exercé des postes à responsabilités croissantes en finance au sein de nombreuses entreprises pharmaceutiques et biotechnologiques, y compris LFB Group, où elle était Directrice Financière et Stratégie, ainsi que Bristol Myers Squibb. Mme Nguyen remplace Daniel Schneiderman, qui a quitté Biophytis afin de poursuivre une autre carrière.