Biophytis: mise en place d'une ligne de financement obligataire 06/08/2025









(Zonebourse.com) - Biophytis annonce la mise en place d'une ligne de financement obligataire non dilutive d'un montant maximum d'un million d'euros avec Hexagon Capital Fund, avec une première souscription de 100.000 euros.



Cette opération renforce la trésorerie de la société de biotechnologies et lui permet de couvrir ses besoins de financement jusqu'au premier trimestre 2026. La ligne de financement est ouverte à la souscription du 5 août 2025 au 31 juillet 2026.



Le produit de cette ligne de financement privé fournira à Biophytis les ressources supplémentaires nécessaires pour financer ses activités en cours, prioritairement la poursuite du développement clinique du programme OBA101.





Valeurs associées BIOPHYTIS 0,1796 EUR Euronext Paris -7,42%