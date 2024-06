Biophytis lance une étude clinique dans le domaine de l'obésité

(AOF) - Biophytis a déposé une demande d'Investigational New Drug (IND) auprès de la Food and Drug Administration (FDA) aux Etats-Unis concernant son étude clinique de phase 2 Oba dans l'obésité avec BIO101 (20- hydroxyecdysone). Cette biotech spécialisée dans le développement de traitements pour les maladies liées à l'âge précise que cette étude évaluera l'efficacité et la sécurité de BIO101 (20-hydroxyecdysone) chez des patients obèses et en surpoids avec comorbidités, traités pendant 21 semaines avec des GLP-1 RAs et suivant un régime hypocalorique.

Biohytis annonce que l'objectif principal de l'étude est d'évaluer les améliorations de la force musculaire des membres inférieurs, mesurée par l'extension du genou, et que plusieurs critères secondaires seront également explorés, tels que la mobilité (mesurée par le test de 6 minutes de marche) et la composition corporelle (masse grasse, masse maigre).

AOF - EN SAVOIR PLUS

En savoir plus sur le secteur Pharmacie

L'oncologie, priorité des géants pharmaceutiques

La déconvenue boursière de Sanofi enregistrée fin octobre 2023 souligne le nouveau cap pour le groupe, qui a dorénavant fixé l'oncologie comme priorité numéro 1. Les efforts sur ce segment, où les thérapies avancent le plus vite, impliquent notamment des investissements en R&D qui pèsent sur la rentabilité. Sanofi a donc annoncé une baisse de son bénéfice par action en 2024 et l'abandon de son objectif d'une marge opérationnelle de 32 % en 2025. Merck vient, lui, de dévoiler une nouvelle alliance. Il va verser jusqu'à 22 milliards de dollars au groupe japonais Daiichi Sankyo dans le cadre d'un partenariat sur des traitements expérimentaux contre le cancer. Si certains experts estiment que les États-Unis représentent près de la moitié des dépenses mondiales d'oncologie (médicaments et traitements), soient 196 milliards de dollars en 2022, les dépenses chinoises dans ce domaine ont plus que doublé en cinq ans, passant de 5 à 11,8 milliards de dollars.