Biophytis: la FDA d'accord pour une étude de phase 3 information fournie par Cercle Finance • 11/09/2023 à 11:33

(CercleFinance.com) - L'action Biophytis figure parmi les plus fortes hausses du marché parisien lundi matin après que la FDA américaine a donné son feu vert au lancement d'une étude de phase 3 dans la sarcopénie.



A 11h15, le titre bondit de 7,8% alors qu'au même instant, le CAC Mid & Small avance de 0,6%.



Dans un communiqué publié ce matin, la société de biotechnologie indique avoir reçu l'autorisation de l'autorité sanitaire américaine pour le lancement aux Etats-Unis de la première étude de phase 3 jamais lancée dans la sarcopénie, une maladie liée à l'âge qui affaiblit les muscles.



Cette autorisation complète l'avis positif déjà obtenu cet été de la part des autorités belges obtenu, même s'il reste à obtenir les autorisations des comités d'éthique dans les pays concernés pour pouvoir lancer cette étude.



Le démarrage effectif de l'étude sur Sarconeos, planifié en 2024, dépendra de la conclusion d'accords de partenariat et des moyens financiers dont disposera l'entreprise.



'Rappelons que la société a déclaré précédemment ne pas envisager de mener cette étude seule, ses disponibilités financières ne lui permettant pas de supporter les coûts d'un tel programme clinique', réagissent les analystes d'Invest Securities.



'Son projet est de nouer un partenariat avec une société pharma afin de lancer cette étude pivot et finaliser les essais dans le cadre de ce programme dans la sarcopénie entre autres', ajoutent-ils.



L'objectif est d'évaluer l'efficacité et la sécurité de cette petite molécule dans le traitement de 900 patients âgés de plus de 65 ans sarcopéniques à risque de handicap moteur, qui seront traités entre un et trois ans.