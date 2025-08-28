Biophytis: l'étude de phase 3 dans la sarcopénie prête à démarrer information fournie par Cercle Finance • 28/08/2025 à 11:13









(Zonebourse.com) - Biophytis s'inscrit en nette hausse jeudi à la Bourse de Paris après avoir obtenu l'autorisation de l'Agence européenne des médicaments (EMA) et des

autorités belges en vue de démarrer son essai pivot de phase 3 dans la sarcopénie, une maladie qui se traduit par une diminution des capacités musculaires due à l'âge.



Dans un communiqué, société biotechnologique indique que les volets I (évaluation scientifique de l'EMA) et II (évaluation éthique nationale en Belgique) de sa demande d'essai clinique de phase 3 dans la sarcopénie ont désormais été dûment examinés et approuvés.



Avec ces autorisations, Biophytis se trouve maintenant habilité à lancer le recrutement des patients pour l'essai de phase 3 dans la sarcopénie dans plusieurs centres investigateurs en Belgique.



L'entreprise précise qu'elle a l'intention de collaborer avec des centres cliniques de référence dans d'autres Etats membres de l'Union européenne, dans le cadre harmonisé européen.



BIO101 (20-hydroxyecdysone), son principal candidat-médicament, est une petite molécule qui fait l'objet d'autres projets de développement dans les maladies musculaires comme la dystrophie musculaire de Duchenne, respiratoires comme le Covid- 19 et métaboliques comme l'obésité.



A la Bourse de Paris, l'action Biophytis progressait de plus de 9% dans le sillage de ces annonces, mais accuse encore une perte de plus de 50% cette année, plombée par une série de levées de fonds à l'impact dilutif.





Valeurs associées BIOPHYTIS 0,1876 EUR Euronext Paris +10,22%