Biophytis: l'étude de phase 3 dans la sarcopénie prête à démarrer
information fournie par Cercle Finance 28/08/2025 à 11:13
autorités belges en vue de démarrer son essai pivot de phase 3 dans la sarcopénie, une maladie qui se traduit par une diminution des capacités musculaires due à l'âge.
Dans un communiqué, société biotechnologique indique que les volets I (évaluation scientifique de l'EMA) et II (évaluation éthique nationale en Belgique) de sa demande d'essai clinique de phase 3 dans la sarcopénie ont désormais été dûment examinés et approuvés.
Avec ces autorisations, Biophytis se trouve maintenant habilité à lancer le recrutement des patients pour l'essai de phase 3 dans la sarcopénie dans plusieurs centres investigateurs en Belgique.
L'entreprise précise qu'elle a l'intention de collaborer avec des centres cliniques de référence dans d'autres Etats membres de l'Union européenne, dans le cadre harmonisé européen.
BIO101 (20-hydroxyecdysone), son principal candidat-médicament, est une petite molécule qui fait l'objet d'autres projets de développement dans les maladies musculaires comme la dystrophie musculaire de Duchenne, respiratoires comme le Covid- 19 et métaboliques comme l'obésité.
A la Bourse de Paris, l'action Biophytis progressait de plus de 9% dans le sillage de ces annonces, mais accuse encore une perte de plus de 50% cette année, plombée par une série de levées de fonds à l'impact dilutif.
Valeurs associées
|0,1876 EUR
|Euronext Paris
|+10,22%
A lire aussi
-
Le grand incendie de l'Aude qui a ravagé début août le massif des Corbières est désormais éteint, après trois semaines d'action des pompiers, a annoncé le préfet de l'Aude jeudi. "Le feu de forêt qui a parcouru 17.000 hectares dans les Corbières est à présent éteint", ... Lire la suite
-
Le ministre de l'Economie Eric Lombard s'est dit jeudi "convaincu qu'on aura dans les délais un budget pour 2026", alors que se déroulera le 8 septembre au Parlement un vote de confiance pour l'instant mal engagé pour François Bayrou. M. Lombard, qui s'exprimait ... Lire la suite
-
Le syndicat des cadres, la CFE-CGC est prêt à rejoindre un mouvement social organisé par les syndicats contre le projet de budget du gouvernement, mais rejette l'appel à "tout bloquer" le 10 septembre, a déclaré son président jeudi à l'AFP. "Nous n'appelons pas ... Lire la suite
-
Principales valeurs à suivre jeudi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en hausse de 0,24% pour le Dow Jones .DJI , de 0,07% pour le Standard & Poor's 500 .SPX , mais en baisse de 0,02% pour le Nasdaq .IXIC
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer