Biophytis: l'action chute après une levée de fonds information fournie par Cercle Finance • 26/03/2025 à 11:32









(CercleFinance.com) - Biophytis a annoncé mercredi le succès d'un placement

privé d'environ 2,6 millions d'euros, une opération néanmoins dilutive qui faisait lourdement chuter le cours de son action à la Bourse de Paris.



Aux alentours de 11h00, le titre de la société de biotechnologie décroche de presque 19% dans des volumes représentant déjà 14 ceux échangés en moyenne au cours des quatre dernières séances sur Euronext.



L'opération a pris la forme d'une augmentation de capital caractérisée par l'émission de 4,3 millions de nouvelles actions, chacune assortie d'un bon de souscription d'actions, à un prix unitaire de 0,26 euro.



Ce prix représente une décote notable de 16% par rapport à la moyenne pondérée par les volumes des cours de l'action au cours des cinq derniers jours de Bourse, précise Biophytis dans un communiqué.



La levée de fonds prévoit aussi l'émission de près de 5,7 millions de bons de souscription d'actions préfinancés, chacun assorti d'un bon de souscription d'actions, à 0,25 euro par unité préfinancée.



Le produit brut comprend deux millions d'euros provenant du fonds d'investissement londonien Armistice, un nouvel entrant au capital, et environ 0,6 million d'euros provenant d'un nombre limité d'autres investisseurs qualifiés.



Ce montant doit notamment permettre à l'entreprise de poursuivre son étude clinique de phase 2 dans l'obésité et son essai de phase 3 dans la sarcopénie.



L'émission représente environ 63% du capital de la société avant la réalisation du placement près de 39% du capital après la réalisation du placement.



A titre indicatif, un actionnaire détenant 1% du capital avant la réalisation de l'offre et qui n'aurait pas participé à l'opération détiendrait 0,61% du capita après l'émission des ABSA et la conversion des BSA.





Valeurs associées BIOPHYTIS 0,2400 EUR Euronext Paris -22,08%