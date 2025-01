Biophytis: en discussions pour un accord en Chine information fournie par Cercle Finance • 14/01/2025 à 07:42









(CercleFinance.com) - Biophytis fait part de l'entrée en négociation exclusive avec un laboratoire pharmaceutique chinois de premier plan, qui 'se distingue par son expertise du développement de technologies innovantes, et sa capacité à accéder à un marché en forte croissance'.



Ces discussions visent à finaliser un accord de licence pour codévelopper et commercialiser BIO101 (20 Hydroxyecdysone) en Chine, dans les indications les plus prometteuses et les plus avancées : infections respiratoires virales, sarcopénie et obésité.



'La Chine est désormais le second marché pharmaceutique mondial avec une valeur de 190 milliards de dollars', pointe le chief business officer Edouard Bieth, soulignant que l'obésité y représentant 70 millions de patients et la sarcopénie près de 30 millions.





