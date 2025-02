Biophytis dévoile ses perspectives stratégiques de l’année 2025

Biophytis a amélioré au cours des derniers mois son positionnement concurrentiel et ses fondamentaux, ouvrant la voie à l’accélération de l’exécution de sa feuille de route stratégique :



- Lancement du programme de développement clinique OBA dans le traitement de l'obésité,



- Signature d’un accord de licence stratégique avec Blanver,



- Entrée en négociations exclusives avec un grand laboratoire pharmaceutique chinois,



- Conclusion d’un un accord de co-développement avec AskHelpU dans la sclérose latérale amyotrophique,



- Renforcement de sa structure financière.



L’année 2025 sera décisive pour Biophytis, avec plusieurs initiatives majeures visant à accélérer le développement clinique de BIO101 (20-Hydroxyecdysone) et sa commercialisation. Ainsi, conformément au modèle économique de Biophytis et à sa stratégie partenariale, la société poursuivra activement la recherche d’accords et de collaborations en Amérique, en Europe et en Asie afin d’élargir sa présence dans les principales indications adressées, notamment l’obésité et la sarcopénie.