Biophytis démarre le processus règlementaire de demande d’autorisation d’accès précoce en France auprès de la Haute Autorité de Santé (HAS) pour le traitement avec Sarconeos (BIO101) des formes sévères de COVID-19

• Biophytis va présenter la demande d’accès précoce en France dans le cadre d’une réunion de pré-dépôt en mars avec la HAS

• Biophytis prévoit de déposer la demande dans la foulée avec l’objectif d’obtenir l’autorisation d'accès précoce en France au deuxième trimestre 2023

• Biophytis poursuit en parallèle la préparation de la demande d’autorisation de mise sur le marché conditionnelle en raison de l’urgence sanitaire en Europe et aux Etats-Unis





Paris (France), Cambridge (Massachusetts, États-Unis) ), le 27 février 2023, 8h00 CET - Biophytis SA (NasdaqCM : BPTS, Euronext Growth Paris : ALBPS) (la "Société" ou "Biophytis"), société de biotechnologie spécialisée dans le développement de médicaments destinés à ralentir les processus dégénératifs liés au vieillissement, notamment l'insuffisance respiratoire sévère chez les patients souffrant de COVID-19, annonce aujourd'hui qu’elle débute le processus de demande d’accès précoce en France auprès de la Haute Autorité de Santé (HAS) pour le traitement avec Sarconeos (BIO101) des formes sévère de COVID-19. Une réunion de pré-dépôt avec la HAS est prévue en mars et la demande d’autorisation d’accès précoce devrait être déposée dans la foulée avec l’objectif d’obtenir une autorisation au deuxième trimestre 2023.