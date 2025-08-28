Biophytis : autorisation pour démarrer son essai clinique de Phase 3 dans la sarcopénie

(AOF) - Biophytis SA, entreprise pionnière dans le développement de thérapies transformatrices pour l’obésité, la sarcopénie et la longévité, annonce que les volets I (évaluation scientifique de l’Agence européenne des médicaments – EMA) et II (évaluation éthique nationale en Belgique) de sa demande d’essai clinique (CTA) pour une étude de phase 3 dans la sarcopénie ont été examinés et approuvés. Avec ces autorisations, Biophytis est désormais habilitée à lancer le recrutement des patients pour l'essai de phase 3 dans la sarcopénie dans plusieurs centres investigateurs en Belgique.

La société collaborera également avec des centres cliniques de référence dans d'autres États membres de l'Union européenne, dans le cadre harmonisé européen.

AOF - EN SAVOIR PLUS