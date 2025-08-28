 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 830,68
+1,12%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Biophytis : autorisation pour démarrer son essai clinique de Phase 3 dans la sarcopénie
information fournie par AOF 28/08/2025 à 08:37

(AOF) - Biophytis SA, entreprise pionnière dans le développement de thérapies transformatrices pour l’obésité, la sarcopénie et la longévité, annonce que les volets I (évaluation scientifique de l’Agence européenne des médicaments – EMA) et II (évaluation éthique nationale en Belgique) de sa demande d’essai clinique (CTA) pour une étude de phase 3 dans la sarcopénie ont été examinés et approuvés. Avec ces autorisations, Biophytis est désormais habilitée à lancer le recrutement des patients pour l'essai de phase 3 dans la sarcopénie dans plusieurs centres investigateurs en Belgique.

La société collaborera également avec des centres cliniques de référence dans d'autres États membres de l'Union européenne, dans le cadre harmonisé européen.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank