Biophytis au cœur de l’innovation dans la longévité à la conference World Aging & Rejuvenation 2025

Paris, France, Cambridge (Massachusetts, États-Unis), 08 juillet 2025 – 07h00 – Biophytis SA, entreprise pionnière dans le développement de thérapies transformatrices pour l’obésité, la sarcopénie et la longévité, annonce aujourd’hui sa participation au 7e World Aging & Rejuvenation Conference (ARC 2025), qui se tiendra à Vienne, en Autriche, du 9 au 10 juillet 2025.

À l’occasion de cet événement international de référence sur le vieillissement et la longévité, le Dr Cendrine Tourette, responsable de programme de recherche chez Biophytis, présentera les résultats du programme SARA lors d’une intervention orale intitulée « Biophytis BIO101 in age- related sarcopenia: results of the SARA program », le 9 juillet à 16h40.

Cette présentation viendra souligner le rôle central de BIO101, candidat-médicament de Biophytis, dans la lutte contre la sarcopénie, avec pour objectif de préserver la mobilité et la qualité de vie des patients.

Forte de ces résultats, Biophytis ambitionne d’élargir son empreinte dans le domaine de la longévité, un marché en plein essor, dynamisé par une demande croissante de solutions cliniques innovantes.

ARC 2025 représente pour Biophytis une plateforme stratégique pour renforcer sa visibilité scientifique, valider sa feuille de route clinique et accélérer l’émergence de partenariats à forte valeur ajoutée. La société entend y affirmer sa position parmi les acteurs les plus dynamiques de la biotechnologie européenne en matière de longévité.