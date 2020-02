Biophytis - Approbation par la FDA et l'AFMPS de l'amendement apporté au protocole de SARA-INT, essai clinique de phase 2b sur Sarconeos (BIO101) dans la sarcopénie



o Suite à cette approbation, le nombre de patients prévus pour l'essai SARAINT peut effectivement être réduit de 334 à 231

o Plus de 80% des patients ont été recrutés à date - la fin des recrutements est prévue au deuxième trimestre 2020

o Une analyse intermédiaire par le Comité de Surveillance et de Suivi des Données (DSMB) est attendue au deuxième trimestre 2020