Biophytis annonce ses résultats financiers 2023 et fait le point sur ses activités



Paris (France) et Cambridge (Massachusetts, États-Unis), 08 avril 2024 – 23h00 – Biophytis SA (Nasdaq CM: BPTS, Euronext Growth Paris: ALBPS), («Biophytis» ou la «Société»), une société de biotechnologie au stade clinique spécialisée dans le développement de traitements pour les maladies liées à l'âge, publie ses résultats opérationnels et financiers pour l’exercice clos le 31 décembre 2023 et fait le point sur l’avancement de ses différents programmes.