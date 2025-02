Biophytis annonce sa participation au 15ème Congrès International sur la Fragilité et la Sarcopénie (ICFSR)

Biophytis annonce qu’elle participera à l’International Conference on Frailty and Sarcopenia Research & Geroscience Task Force (ICFSR) du 12 au 14 mars, à Toulouse.



L’International Conference on Frailty and Sarcopenia Research (ICFSR) est un événement scientifique annuel dédié à l’accélération du développement d’essais cliniques pour les adultes âgés fragiles. Il rassemble chercheurs, cliniciens et industriels afin de partager leurs expériences et avancées dans la prévention de la fragilité, des incapacités et de la dépendance. Tous les travaux présentés sont soumis à une évaluation rigoureuse par le Comité Scientifique de l’ICFSR et publiés dans le Journal of Frailty and Aging (JFA), journal scientifique à comité de lecture spécialisé dans le vieillissement et les maladies liées à l’âge.