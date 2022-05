Biophytis annonce sa participation à la BIO International Convention de San Diego du 13 au 16 juin

Paris, France, Cambridge (Massachusetts, États-Unis), 12 mai 2022 – 8h00 - Biophytis SA (Nasdaq CM : BPTS, Euronext Growth Paris : ALBPS), («Biophytis» ou la «société»), société de biotechnologie au stade clinique spécialisée dans le développement de traitements qui visent à ralentir les processus dégénératifs liés au vieillissement et à améliorer les résultats fonctionnels des patients souffrant de maladies liées à l'âge, annonce aujourd’hui qu’elle participera, représentée par son PDG Stanislas Veillet et son Directeur Business Development Benoit Canolle, à la Convention internationale de la Biotechnology Innovation Organization (BIO) qui se tiendra sur place à San Diego du 13 au 16 juin 2022, aux côtés de milliers de leaders mondiaux de la biotechnologie et de l’industrie pharmaceutique.

La participation de Biophytis à BIO s’inscrit dans la stratégie de la Société de nouer des partenariats avec des acteurs globaux ou régionaux pour licencier et codévelopper ses principaux actifs. En particulier, la Société recherche activement des partenaires pour poursuivre le développement de Sarconeos (BIO101) en Phase 2/3 dans la Sarcopénie et pour distribuer le produit dans l’insuffisance respiratoire liée à la COVID-19 en cas de succès de la Phase 2/3 et d’obtention des autorisations conditionnelles (emergency use authorisation).