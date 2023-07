Biophytis a demandé à la FDA l’autorisation de lancer l’étude SARA-31 de phase 3 dans la sarcopénie

Paris (France) et Cambridge (Massachusetts, États-Unis), 10 juillet 2023 – 7h00 - Biophytis SA (Nasdaq CM : BPTS, Euronext Growth Paris : ALBPS), («Biophytis» ou la «Société»), société de biotechnologie au stade clinique spécialisée dans le développement de traitements qui visent à ralentir les processus dégénératifs liés au vieillissement et à améliorer les résultats fonctionnels des patients souffrant de maladies liées à l'âge, y compris l'insuffisance respiratoire chez les patients souffrant de la COVID-19, annonce aujourd'hui avoir déposé le dossier de demande d’autorisation sur le portail de la FDA (Food and Drug Administration) pour lancer son programme SARA-31 aux États-Unis, la toute première étude de phase 3 dans la sarcopénie.



Le lancement du programme de Phase 3 fait suite aux résultats prometteurs obtenus lors de l’étude de phase 2b SARA-INT et aux discussions avec les autorités de santé en 2022. Sur la base des résultats de l’étude précédente et des retours de l’agence gouvernementale américaine, Biophytis démarre son programme de phase 3 en déposant la demande d’autorisation de la première phase 3 (SARA-31) dans la sarcopénie auprès de la FDA. Cette demande fait suite à celle déposée récemment en Europe auprès de l’EMA (Agence Européenne des Médicaments).