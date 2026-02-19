BioNTech poursuit Moderna pour violation de brevet concernant les vaccins COVID

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout du commentaire de Moderna au paragraphe 4 et de précisions sur les recettes du vaccin COVID aux paragraphes 6 et 7)

La société biopharmaceutique allemande BioNTech 22UAy.DE a poursuivi Moderna MRNA.O devant le tribunal fédéral du Delaware jeudi, alléguant que le vaccin COVID-19 mNEXSPIKE de Moderna enfreint un brevet lié au vaccin concurrent Comirnaty de BioNTech et Pfizer PFE.N . L'action en justice indique que mNEXSPIKE, le vaccin COVID de nouvelle génération de Moderna approuvé par la Food and Drug Administration des États-Unis en 2025, viole les droits de BioNTech sur la technologie d'un vaccin rationalisé basé sur l'ARN messager qui peut être administré aux patients à un dosage plus faible. Moderna a poursuivi BioNTech et son partenaire Pfizer pour violation de brevet sur Comirnaty en 2022, dans le cadre d'un procès qui se poursuit. Ces affaires font partie d'une vague d'actions en justice intentées par des sociétés de biotechnologie en vue d'obtenir des redevances pour la technologie utilisée dans les vaccins à succès.

Un porte-parole de Moderna a déclaré que la société se défendrait contre la plainte de BioNTech. BioNTech n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire sur la nouvelle action en justice.

Les porte-parole de Pfizer, qui n'est pas directement impliqué dans le procès, n'ont pas non plus commenté immédiatement.

selon l'action en justice de BioNTech, mNEXSPIKE devrait représenter 55 % des recettes du vaccin COVID de Moderna jusqu'à la saison 2025-26 du virus respiratoire. Les revenus des vaccins COVID ont fortement chuté depuis l'apogée de la pandémie, lorsque le Spikevax de Moderna et le Comirnaty de Pfizer et BioNTech ont rapporté des milliards de dollars aux entreprises. Les revenus des vaccins en général ont également chuté à la suite de la nomination par le président américain Donald Trump du sceptique Robert F. Kennedy Jr. au poste de ministre de la santé.