bioMérieux: salué pour son point d'activité et ses objectifs

(CercleFinance.com) - bioMérieux s'envole de près de 8% après un point d'activité du spécialiste du diagnostic in vitro au titre des trois premiers mois de l'année, accompagné de la présentation de son plan stratégique et de ses objectifs à cinq ans.



En ligne avec le consensus, son chiffre d'affaires s'est établi à 965 millions d'euros au titre du premier trimestre 2024, en hausse de 9,8% à taux de change et périmètre constants, lui permettant de confirmer ses objectifs pour l'ensemble de l'année.



Par ailleurs, bioMérieux a indiqué viser une croissance organique du CA de 7% en moyenne annuelle sur 2024-28 et un ROC contributif à 20% du CA en 2028, des objectifs qui 'se situeraient plutôt dans le haut des attentes', selon Oddo BHF.



'Les ventes du premier trimestre sont satisfaisantes et les éléments relatifs au CMD offrent un degré supplémentaire de visibilité qui, dans une approche DCF, devraient plutôt donner un peu de matière du consensus pour être constructif', ajoute le bureau d'études.





Valeurs associées BIOMERIEUX Euronext Paris +8.59%