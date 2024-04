Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client bioMérieux: objectifs fixés pour 2024-28 information fournie par Cercle Finance • 09/04/2024 à 08:18









(CercleFinance.com) - En marge de son point d'activité trimestriel, bioMérieux fait part de son nouveau plan stratégique à cinq ans 'GO•28', plan qui vise notamment une croissance organique du chiffre d'affaires de 7% en moyenne annuelle sur 2024-28.



Le groupe veut aussi porter son résultat opérationnel courant contributif à 20% du CA en 2028, à taux de change et périmètre constants (contre 16,5% en 2023), avec une progression organique annuelle d'au moins 10% par an jusqu'en 2028.



Le spécialiste du diagnostic in vitro prévoit enfin des dépenses d'investissement annuelles comprises entre 8 et 10% du CA sur la période 2025-28, ainsi qu'un taux de distribution de dividende d'environ 25% du résultat net part du groupe.





