bioMérieux: lance un test pour les maladies respiratoires information fournie par Cercle Finance • 03/06/2025 à 08:42









(CercleFinance.com) - bioMérieux annonce le lancement de VETFIRE TM, un kit de diagnostic PCR pour le dépistage simultané de 7 agents pathogènes responsables de maladies respiratoires infectieuses équines.



Ce test est actuellement commercialisé en France, en Irlande et au Royaume-Uni. Il permet aux vétérinaires de prendre les décisions de traitement et d'isolement dans un délai très court.



' La rhinopneumonie peut provoquer des problèmes respiratoires, des troubles neurologiques pouvant entraîner la mort de l'animal ainsi que des avortements. La gourme, infection bactérienne propre aux équidés, est une maladie respiratoire contagieuse qui touche également beaucoup de chevaux en France et dans le monde' a déclaré le Professeur Anne Couroucé, vétérinaire et professeur en médecine interne des équidés à l'école vétérinaire de Nantes.





Valeurs associées BIOMERIEUX 118,4000 EUR Euronext Paris -0,17%